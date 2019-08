AGRICOLTURA, FITTO: LE DIMISSIONI DEL COMMISSARIO ARIF CERTIFICANO IL TOTALE FALLIMENTO DI EMILIANO

Dichiarazione del presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto

“Le dimissioni del commissario straordinario dell’ARIF, Oronzo Milillo, certificano (semmai ce ne fosse stato bisogno) il totale fallimento delle Politiche Agricole della Regione Puglia. Dopo l’assessore Leo Di Gioia, anche l’agronomo sbatte la porta e contesta la gestione e l’invadenza del presidente Michele Emiliano, che recita tutti i ruoli della Giunta regionale facendo danni inenarrabili. Le accuse lanciate dal commissario sono inequivocabili e gravissime: l’Agricoltura in Puglia vive un caos completo e totale e la colpa è solo ed unicamente di Emiliano. La sua difficoltà a trovare un nuovo assessore all’Agricoltura la dice lunga di come tutti vogliono stare alla larga da un settore che prima di lui era un fiore all’occhiello della Puglia

“Cosa accadrà ancora? Fra quattro mesi la Puglia rischia di dover restituire all’Europa oltre 160 milioni di euro per non aver raggiunto la spesa prevista dal PSR… Il Piano anti Xylella è alle fasi iniziali, come e chi lo completerà per evitare che il batterio continui a propagarsi?”