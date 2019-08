ARIF, FDI E DIT: ANCHE IL COMMISSARIO MILILLO LASCIA PER COLPA DI EMILIANO. L’AGRICOLTURA PUGLIESE TOTALMENTE ALLO SBANDO

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia (Ignazio Zullo, Erio Congedo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola) chiedono che il presidente venga a riferire in aula

“Ha resistito anche fin troppo il commissario straordinario Arif, Oronzo Milillo. Da tecnico pensava di dover ricoprire il suo ruolo in piena autonomia – nell’interesse di un settore (quello agricolo che in Puglia ha davvero bisogno di persone di buona volontà che lo salvino dal disastro) – e, invece, nello svolgimento delle sue funzioni si è dovuto scontrare con l’ingombrante presenza di un presidente di Regione che non delega, che straborda dal suo ruolo di indirizzo e punta, attraverso le Agenzie, alla gestione. Doveva essere il commissario, successivamente alla nomina da parte della Giunta Regionale dei sub commissari, ad affidare loro le deleghe e questi a lui dovevano rispondere, ma ben presto Milillo si è reso conto non solo che le decisioni le prendeva Emiliano, ma che lui stesso era costretto ad apprenderle dai giornali. Gli diamo atto con queste dimissioni di essere un tecnico con la schiena dritta, di non essere il solito ‘miracolato’ della corte di Emiliano che subisce in silenzio pur di restare attaccato alla poltrona come un burattino i cui fili li muove Emiliano.

“Ma queste dimissioni, non così improvvise, preoccupano non poco. L’Agricoltura pugliese sta vivendo il suo periodo peggiore e i vertici dell’assessorato e dell’agenzia hanno sbattuto la porta e se ne sono andati per colpa di Emiliano che non riesce neppure a trovare sostituti, il che la dice lunga.

“A questo punto è necessario che il presidente venga in aula a riferire sulle pesanti accuse lanciate nella lettera di dimissioni dall’ex commissario”