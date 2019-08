VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI BRINDISI DEL COMANDANTE INTERREGIONALE DELL’ITALIA MERIDIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE DI CORPO D’ARMATA IGNAZIO GIBILARO.

Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, ha reso visita al Comando Provinciale di Brindisi.

Ad accoglierlo, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Angelo Apruzzi”, il Comandante Regionale Puglia Generale di Divisione Vito Augelli e il Comandante Provinciale Colonnello t.ST Nicola Bia.

Nella circostanza, l’Autorità ha incontrato gli Ufficiali alla sede ed i Comandanti dei Reparti dipendenti, una rappresentanza del personale in servizio, nonché una delegazione delle Sezioni A.N.F.I..

Il Comandante Interregionale ha, poi, presieduto un briefing istituzionale, nel corso del quale il Colonnello Bia ha illustrato la situazione socio-economica del territorio, unitamente ai più importanti aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

A seguire, sono state approfondite le principali tematiche operative riguardanti i Reparti della provincia di Brindisi, facendo il punto sulle più importanti attività investigative, con particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata, dell’evasione fiscale ed alla tutela della spesa pubblica.

Al termine, l’Alto Ufficiale nell’esprimere parole di apprezzamento e di gratitudine per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano a salvaguardia della legalità e per i lusinghieri risultati conseguiti, ha inteso esortare tutti gli appartenenti a profondere le migliori energie e a proseguire sulla strada intrapresa, finalizzando l’azione del Corpo verso l’affermazione di una equità sociale, a beneficio dell’intera collettività.

Nel corso della giornata l’Autorità di Vertice, accompagnato dal Generale di Divisione Vito Augelli e dal Colonnello Nicola Bia, ha incontrato il Presidente del Tribunale di Brindisi, Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo e il Procuratore della Repubblica di Brindisi, Dott. Antonio De Donno.