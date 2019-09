BRINDISI.XXI Colloquio Laurenziano San Lorenzo da Brindisi e la spiritualità cristiana in Terra d’Otranto fra XVI e XVII secolo.

Brindisi, Basilica Cattedrale, 5 settembre 2019, inizio ore 17.30.

Oggi non è sufficiente essere santo: è necessaria la santità

che il momento presente esige, una santità nuova, anch’essa senza precedenti.

Simon Weil

Spiritualità indica, nel linguaggio della teologia contemporanea, uno stile di vita, originato e derivato dall’esperienza religiosapersonale, vissuto nel concreto della propria esistenza, in una prospettiva soprannaturale a lungo termine. Ne sono contenuti oggettivi quelli della rivelazione cristiana , dei dogmi, della liturgia e dei documenti del magistero della Chiesa; le modalità soggettive con cui quei contenuti sono vissuti nel concreto dell’esistenza provengono dalla vita interiore del credente, di colui che prega e cerca continuamente la volontà di Dio su di lui. La spiritualità intesa come stile di vita diventa progressivamente una cultura, una interpretazione globale del proprio mondo. L’esperienza dello Spirito plasma così non solo il comportamento individuale e comunitario ma anche tutte le espressioni del credente, come l’arte, la politica, l’ambiente, l’impegno sociale. Nell’operare di san Lorenzo da Brindisi si coglie come costituisca un imperativo rendere conto della propria esperienza religiosa, intesa come presenza vissuta e incontro di comunione con Dio; la sua fede non è un’arida astrazione, ma costituisce un tessuto connettivo di vita. La sua prima formazione si svolge in Brindisi e qui entra in contatto con esperienze spirituali proprie di una terra di confine: viva era la memoria dei fatti di Otranto e di quelli, più recenti di Castro, diretta era la percezione di Brindisi quale baluardo dell’Occidente innanzi all’espansionismo ottomano. Su queste premesse si declinano temi e itinerari di ricerca promossi in questo incontro di studi e declinati attraverso relazioni che illustreranno, con riferimento a Terra d’Otranto e Brindisi fra XVI e XVII secolo, la presenza dei Cappuccini, il dibattito religioso, culturale e politico, la prima formazione di san Lorenzo in Brindisi.