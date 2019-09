BRINDISI.Presentazione spettacolo «Humana Vergogna».Domani La conferenza stampa

Domani giovedì 5 settembre, alle ore 10, presso la sala Giunta di Palazzo di Città di Brindisi, sarà presentato in conferenza stampa «Humana Vergogna», lo spettacolo teatrale in programma nell’ex Convento Santa Chiara coprodotto da Fondazione Matera-Basilicata 2019 e#reteteatro41 nell’ambito del programma culturale di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.

All’incontro parteciperanno l’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, il sindaco di Brindisi,Riccardo Rossi, il direttore del Polo Biblio-Museale della Regione Puglia, Luigi De Luca, il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019,Salvatore Adduce, la responsabile relazioni internazionali Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rossella Tarantino, la responsabile delle attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia Delli Santi, il coordinatore del progetto «La poetica della vergogna», Franco Ungaro, e la direttrice artistica del progetto «La poetica della vergogna», Antonella Iallorenzi.

L’incontro ha anche la finalità di tracciare un’auspicabile prospettiva di cooperazione tra Brindisi e Matera, anche oltre la programmazione del 2019 legata al riconoscimento di Capitale Europea della Cultura della città lucana. Sarà infine presentato il tour dello spettacolo nei Balcani, il 9 settembre alla cerimonia di apertura del «Fiat Festival – Festival Internacionalnog Alternativnog Teatra» di Podgorica e il 16 settembre al «Mot Festival» di Skopje.