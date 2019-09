M5S Brindisi:Quando sei debole, povero e non sai camminare sulle tue gambe alla fine ti può essere imposto di tutto per fare un po’ di economia.

L’inettitudine di anni e l’assoluta mancanza di programmazione hanno condotto il nostro porto a cercare soluzioni di emergenza per salvare quello che doveva essere il nostro futuro.



Anche a tali imperfette soluzioni abbiamo dimostrato la nostra atavica inedia e diffidenza.

Ormai inadeguati al traffico passeggeri ed alla logistica, restiamo il porto pugliese del carbone e degli idrocarburi in un disegno più ampio che ci vede solo a “vocazione” industriale, mentre in Puglia altri investono in piatteforme logistiche e scali passeggeri.

In questa situazione non ci sorprende la richiesta di Arcelor-Mittal. Certamente fa bene la Comunità e la Politica brindisina ad interporre un netto rifiuto.

Ma questo non basta, è ora il momento di abbandonare gli sterili proclami su ciò che si vuole essere e cominciare a fare passi concreti verso una programmazione seria, che restituisca la dignità ad uno dei porti più sicuri del Mediterraneo, altrimenti continueremo ad essere ciò che gli altri vorranno.