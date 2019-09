Brindisi. denunciato per esercizio abusivo del mestiere girovago di “arrotino”, senza l’osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge, impiegando nella circostanza il figlio minore quattordicenne.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno fermato nel centro della città l’autovettura Alfa Romeo 147 con a bordo un 36enne originario di Reggio Calabria e residente in provincia di Siracusa, con il figlio 14enne.

L’uomo era intento a pubblicizzare la sua attività ambulante di arrotino attraverso un megafono. Allo stesso è stata richiesta l’esibizione della documentazione prevista per l’esercizio in forma ambulante di tale attività, di cui è risultato sprovvisto. Da approfonditi accertamenti è emerso che è gravato da numerose vicende di natura penale, per reati contro la persona e il patrimonio. Per le violazioni commesse è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, nonché per l’emissione del Foglio di via Obbligatorio dal comune di Brindisi.