UN’ESTATE DA RICORDARE: CON PROMOCULTURA TANTI VISITATORI HANNO SCOPERTO MESAGNE.

Quella appena trascorsa è stata una stagione estiva che ha visto Mesagne tra le città più visitate nella provincia e a confermarlo ci sono anche le tante visite guidate organizzate dall’Associazione promoCultura, alcune delle quali in collaborazione con il Comune di Mesagne, che sono state svolte durante tutto il periodo estivo.

Sono complessivamente 735 le persone che hanno infatti usufruito delle guide turistiche messe in campo dall’associazione; nel dettaglio hanno partecipato ai tour guidati visitatori principalmente provenienti dal sud Italia (circa il 65%) ma buona è risultata anche la presenza dei turisti provenienti dal Nord (25%) o dal Centro (8%); parziale è stata la partecipazione degli stranieri. Hanno partecipato alle iniziative principalmente visitatori dai 40 anni in su ma significativa è stata anche la partecipazione di un buon numero ragazzi e bambini che hanno mostrato grande interesse per questo tipo di attività.

“Ci siamo impegnati su più fronti” affermano i responsabili di promoCultura “innanzitutto abbiamo accolto le tante richieste di gruppi organizzati e non che hanno così trovato un’accoglienza professionale per visitare la città; a questo si sono aggiunti degli appuntamenti specifici come “I racconti del Castello”, “Storie da scoprire” o “La Mesagne Archeologica” che hanno valorizzato l’antico maniero orsiniano, il centro storico, il Museo del Territorio e la necropoli messapica; in particolare questi appuntamenti, che sono stati ripetuti più volte, hanno sempre visto il tutto esaurito con decine di richieste pervenute in brevissimo tempo. Le tante visite guidate che abbiamo tenuto hanno raggiunto un duplice obiettivo” continuano i referenti di promoCultura “come prima cosa hanno visto la partecipazione di tanti concittadini che hanno riscoperto le proprie radici, la propria storia e la propria identità culturale e che ci hanno mostrato, alla fine della passeggiata, tutto il proprio orgoglio di risentirsi mesagnesi. Sono stati tantissimi anche i turisti provenienti da tutta Italia che sono rimasti piacevolmente sorpresi e affascinati dalla nostra Città, definita come tra le più belle di Puglia. Per noi di promoCultura è stata un’estate esaltante e che ci rende orgogliosi per il lavoro fatto; tutti i risultati sono stati raggiunti anche grazie ad una rete di collaborazioni. Per questo vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Cultura e i consulenti del Sindaco Mimmo Stella e Marco Calò. Le iniziative comunque non finiscono e continueranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di promuovere in ogni stagione le bellezze della nostra città”.