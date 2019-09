FacciamoScuola. A Cisternino (Br) acquistati strumenti per migliorare la didattica per gli studenti disabili grazie al taglio stipendi dei consiglieri del M5S

“Sono orgoglioso che grazie alle restituzioni di tutti noi consiglieri regionali, sia stato possibile migliorare l’accessibilità e la fruizione didattica per gli studenti disabili dell’Istituto Comprensivo di Cisternino, grazie all’implementazione di ausili digitali. Oggi abbiamo ricevuto la comunicazione con tutto il materiale acquistato, che sarà a disposizione dei ragazzi a partire da quest’anno scolastico”.

Lo dichiara il consigliere del M5S Gianluca Bozzetti. Il progetto è uno dei 26 finanziati in tutta la Puglia grazie ai 257.000 € del taglio stipendi dei consiglieri regionali del M5S. In particolare sono stati acquistati un montascale e il kit per l’alloggiamento delle ruote del montascale; un monitor interattivo; un pc con tastiera facilitata e un tablet.

“Il M5S da sempre è molto attento al mondo della scuola – continua Bozzetti – come dimostrano le mie proposte di legge sull’apprendistato o l’istituzione dell’unità di psicologia e pedagogia scolastica presentate in Consiglio regionale e siamo felici di aver destinato i soldi del secondo Restitution Day a questo settore dopo aver aiutato precedentemente anche tutti i reparti pediatrici delle strutture sanitarie pugliesi con i fondi derivanti dalle prime restituzioni. Desidero ringraziare di cuore i docenti che hanno presentato il progetto per rendere la scuola accessibile a tutti e per il grande lavoro che svolgono ogni giorno. Per noi è una gioia restituire parte dei nostri stipendi ai pugliesi, tanto più quando questo ci permette di donarli alle nostre scuole e ai nostri ragazzi, in modo da poter contribuire alla costruzione del loro futuro”.