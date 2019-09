Il Presidente Emiliano oggi all’inaugurazione della RSSA San Domenico a Cavallino (LE)

DOMANI A CAVALLINO L’INAUGURAZIONE DELLA RSSA SAN DOMENICO E DEL POLIAMBULATORIO VILLA BIANCA (previsto l’intervento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano)

E’ prevista per oggi, mercoledì 11 settembre, alle ore 17.00, la cerimonia di inaugurazione della RSSA San Domenico e del Poliambulatorio Villa Bianca a Cavallino (LE), in via Montegrappa.

L’Arcivescovo Metropolita di Lecce, mons. Michele Seccia, benedirà la struttura insieme al parroco di Cavallino Don Alberto Taurino.

Dopo di che ci saranno i saluti del Sindaco di Cavallino Bruno Ciccarese Gorgoni e della Presidente di Elide s.r.l. Elena Galluccio.

Previsti gli interventi del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, degli Assessori della Regione Puglia Loredana Capone e Salvatore Ruggeri e del Direttore generale dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo.

La struttura dispone di 80 posti-letto, di cui 40 destinati esclusivamente a disabili che richiedono una assistenza particolarmente qualificata.

La Residenza San Domenico si avvale della notevole esperienza maturata dal gruppo Ideass S.p.a. (che con le RSA Villa Iris ha un ruolo di primo piano nella gestione di strutture destinate agli anziani) e della professionalità del gruppo Villa Bianca in ortopedia e nella riabilitazione.