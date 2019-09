Gli auguri di buon lavoro del M5S ai sottosegretari pugliesi Mario Turco e Giuseppe L’Abbate

Nota dei consiglieri del Movimento 5 Stelle

Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ai parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle Mario Turco e Giuseppe L’Abbate per la nomina a sottosegretari. La loro competenza e l’attenzione da sempre dimostrata per la nostra terra sono una garanzia per il bene della Puglia. Il nostro ringraziamento va anche al ministro Lezzi e al sottosegretario uscente Salvatore Giuliano per il prezioso lavoro portato avanti in questi mesi.