BRINDISI.Grande festa per la presentazione della New Basket -Happy Casa Brindisi

Il Presidente Nando Marino avverte : “Se non saremo noi a realizzare il nuovo Palasport eventi, è inutile continuare a fare basket “.

Una grande festa, un “bagno di folla” che dimostra ulteriormente il grande amore dei tifosi brindisini e appassionati per il basket. Ma, inevitabile, anche un monito da parte del Presidente della New Basket Nando Marino.

Una splendida serata, ieri sera, sotto la Scalinata Virgiliana, per la presentazione ufficiale dell’ Happy Casa e quindi per l’ inizio della nuova stagione . Un palco gremito, con la conduzione del giornalista Mino Taveri, il Presidente Nando Marino, tecnici , dirigenti ( anche del settore giovanile), il tecnico Frank Vitucci,il roster, la società, gli sponsor.

Prospettive, analisi, fiducia,sogni, per la nuova stagione agonistica, temi inevitabilmente legati anche alla costruzione del nuovo Palasport, di cui si sta tanto parlando in questo periodo . E temi a cui, per l’ ennesima volta, hanno fatto riferimento sia il Sindaco Riccardo Rossi e sia Nando Marino, evidenziandone la fondamentale importanza, sotto il profilo sportivo e quello legato alla crescita della città e del territorio.

“ La New Basket è un patrimonio che in tutti questi anni ha contribuito concretamente a valorizzare l’ immagine della città – ha dichiarato il primo cittadino. Anche per questo, la costruzione del nuovo Palasport Eventi sarà determinante per completare un percorso virtuoso . Un progetto avviato grazie all’ intervento della Regione Puglia,che ora vedrà una tappa importante nella Conferenza dei Servizi che si terrà nei prossimi giorni”:

La conferma da parte del Sindaco Riccardo Rossi, che ha un plauso da parte del Presidente Nando Marino, accanto sul palco. Ma, subito dopo, ecco il monito da parte di Marino, che è un messaggio, a chi vuole intendere…. e, se ci permettiamo, anche da “ leggere tra le righe”, pur non avendo fatto nomi e cognomi.

“ Prendo atto delle dichiarazioni del Sindaco Rossi ed esprimo la mia soddisfazione e fiducia, non avendo mai dubitato dell’ impegno del primo cittadino e dell’ Amministrazione Comunale. Ma, proprio per il rispetto dei tifosi, di chi ci vuol bene, della comunità brindisina, tengo a precisare un elemento importante : solo se sarà la nostra società a realizzare la struttura, potremo continuare a fare basket a Brindisi, altrimenti, molto probabilmente,sarebbe l’ ultima volta che mi vedete su questo palco”.

Parole significative, che non avrebbero bisogno di ulteriori commenti, considerando tra l’ altro che ad oggi l’ unica proposta pervenuta al Comune di Brindisi è proprio quella della New Basket Brindisi. Staremo a vedere, puntualizzazioni, in attesa della Conferenza dei Servizi sulla vicenda che si terrà venerdì prossimo.

Il resto ( e questo, al momento, è la cosa più importante),è festa, celebrazione, le grida dei tifosi quando viene presentato il roster completo sul palco, le battute, il segnale, ulteriore ma sempre puntuale, che la società New Basket Brindisi( nonostante le diverse problematiche ) continua il suo percorso.

Forza Ragazzi .

Foto Marcello Altomare