Parte da Brindisi “Il viaggio di Dante”

Progetto filmico esclusivo sulla Divina Commedia rivolto a scuole medie e superiori e realizzato con la tecnica del “painting in motion”

Si intitola “Il viaggio di Dante” un progetto innovativo e molto particolare che parte in esclusiva dalla città di Brindisi ed è dedicato al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla suo opera più rappresentativa la Divina Commedia. Dopo il grande successo riscontrato in diverse scuole pugliesi valica i confini regionali per raggiungere tutte gli istituti secondari di primo e secondo grado sparsi in Italia.

La Star Movie di Brindisi da sempre impegnata nell’intrattenimento culturale innovativo dedicato alle scuole pubbliche e private presenta quindi una novità assoluta in materia di apprendimento basata su una delle più importanti ed apprezzate opere letterarie della storia italiana. Il brindisino Sergio Lipari, titolare del marchio, firma anche la regia di un progetto che ha avuto origine e sviluppo proprio nel Capoluogo Adriatico, .

Per la prima volta in assoluto la Divina Commedia, lo straordinario viaggio di Dante Alighieri, viene proposto attraverso un filmato originale della durata di circa 25 minuti, realizzato con la tecnica innovativa del painting in motion, dove le più famose opere d’arte si animano e prendono vita, regalando stupore ed emozioni uniche agli spettatori. Scene spettacolari guidano gli alunni nell’immensa storia di Dante come in un racconto fantasy attraverso forme, colori e le figure di misteriosi personaggi

Lo staff di Star Movie ha realizzato il filmato senza tralasciare gli aspetti letterari della Divina Commedia, evidenziandone quelli solitamente sottaciuti. Abituati a pensare al medioevo come all’epoca buia, durante la quale si svolgevano solo leziose dispute teologiche, raramente si sottolinea l’importanza che l’Età di mezzo ha avuto nella nascita della scienza moderna. A questo proposito sono state selezionato varie parti della Divina Commedia, nelle quali il Sommo Poeta dimostra una sorprendente attenzione ai fenomeni naturali: dalle macchie della Luna alla geologia, dal movimento degli astri, al comportamento degli animali. Nella proposta scolastica, fornita proprio da Star Movie, al termine della proiezione alla quale assistono gli alunni coinvolti e che solitamente avviene nelle Aule Magne dei vari Istituti, un giornalista scientifico, astronomo ed esperto di Dante Alighieri approfondisce lo studio dei fenomeni astrali e dei riferimenti inseriti nella Divina Commedia, creando, tra l’altro, un vero e proprio dibattito con gli studenti rispondendo anche alle loro domande.

Il progetto, che si adatta tranquillamente ad alunni di scuole medie e scuole superiori, ha riscosso quindi diversi consensi a livello scolastico annoverando numerose scuole salentine raggiunte nel corso del passato anno scolastico e si accinge a vivere un nuovo tour.

Le scuole interessate a portare nelle proprie sedi “Il viaggio di Dante” possono contattare direttamente Sergio Lipari al numero 351.2226510 oppure all’indirizzo mail sergiolipari68@gmail.com o ancora attraverso la pagina facebook Star Movie.