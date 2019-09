Proposta di legge M5S per la valorizzazione delle feste patronali. Laricchia (M5S): “Contributi regionali per garantire sicurezza e assistenza sanitaria”

“La festa patronale è un importante momento di riaffermazione dell’identità di una comunità e di valorizzazione delle tradizioni culturali del territorio.

Per questo ritengo che sia un dovere della Regione promuoverle e valorizzarle, anche con la concessione di contributi per garantire adeguati standard di sicurezza e assistenza sanitaria”. Così la consigliera del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia che presenterà una proposta di legge in materia di valorizzazione delle feste patronali, degli usi e dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali.

La proposta di legge vede nella valorizzazione delle feste patronali un’importante opportunità economica a supporto dell’intero sistema turistico regionale. Opportunità per valorizzare sia l’aspetto culturale e spirituale strettamente connesso al territorio, sia per migliorare la quantità e la qualità dell’offerta turistica, favorendo, peraltro, anche un processo di “destagionalizzazione” come strumento di ripresa e sviluppo dell’economia pugliese.

“Spesso le feste patronali – spiega la consigliera – sono organizzate da volontari che devono far fronte a sempre più complicati e costosi oneri per garantire sicurezza e assistenza sanitaria ai cittadini. Adempimenti che potrebbero scoraggiare i volontari e che, per questo, dovrebbero poter contare sul contributo economico e logistico della Regione Puglia. Mi confronterò con tutti i Comitati Feste Pugliesi per migliorare la proposta di legge che, intanto, sarà disponibile per due mesi sulla piattaforma Rousseau per accogliere le osservazioni di tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle che vorranno intervenire”.