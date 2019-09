Friday For Future Brindisi,iniziata anche a Brindisi la settimana del Clima ( Climate Week).

Grande partecipazione e condivisione ieri da parte dei cittadini brindisini ad una manifestazione in Piazza Vittoria.

Una settimana densa di iniziative e avvenimenti , iniziata ieri con grandi e significative manifestazioni in diversi Paesi del Mondo come Stati Uniti e Australia, che vedrà grande protagonista anche l’ Italia, il prossimo 27 settembre.

E’ la settimana condivisa soprattutto da tutti coloro che hanno cuore il Clima, la Salute, il Benessere, l’ Ambiente. Climate Week ( la Settimana del Clima), che ieri ha visto una “ significativa anticipazione” a Brindisi, con una manifestazione che , per l’ ennesima volta, ha visto una grande partecipazione di cittadini, associazioni, comitati, movimenti .

Ma soprattutto sono loro i grandi protagonisti, i ragazzi, gli studenti, i nostri figli, che vogliono un clima diverso, la salvaguardia con fatti concreti della salute e dell’ ambiente, un futuro diverso.

E’ una richiesta di aiuto alle Istituzioni e le autorità, attraverso richieste che esigono risposte concrete : 1 ) FUORI DAL FOSSILE : Raggiungimento dello 0 netto di emissioni a livello globale nel 2050 e in Italia nel 2030, per restare entro i +1.5 gradi di aumento medio globale della temperatura ; 2) TUTTI UNITI, NESSUNO ESCLUSO : la richiesta di una transizione energetica che deve essere attuata in sostanza su scala mondiale, avendo come faro il principio della giustizia climatica ; 3) ROMPIAMO IL SILENZIO, DIAMO SPAZIO ALLA SCIENZA : bisogna valorizzare la conoscenza scientifica, ascoltando e diffondendo i moniti degli studiosi più autorevoli di tutto il mondo. La scienza ci dice da anni qual è il problema e quali strumenti servono per risolverlo. Ora spetta alla politica il compito di agire .

Temi, problematiche evidenziate nel corso della manifestazione di ieri in Piazza Vittoria che ha visto, per l’ ennesima volta, il lodevole impegno di Enza Cappelli ( responsabile Fridays For Future Brindisi), di chi ha voluto aderire all’ iniziativa, la collaborazione di tre artisti che hanno realizzato immagini sul cambiamento climatico.

“Chiediamo al mondo, dell’arte, della cultura e dello spettacolo, dello sport, delle associazioni di qualsiasi settore di schierarsi pubblicamente a fianco dei nostri coraggiosi ragazzi e partecipare alla Mobilitazione Globale per il Clima del 27 settembre 2019 indetta dal movimento Fridays For Future “ – è il messaggio di Fridays For Future a Brindisi . Dunque, c’è molta attesa per la manifestazione brindisina del prossimo 27 settembre : un corteo partirà da Piazza Crispi , alle ore 9.30 ( con raduno alle ore 9) e arriverà in Piazza Vittoria .