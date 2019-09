Francavilla Fontana (Br).Presentazione del corso di “Operatore per l’organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena”

Tutto pronto per l’avvio del corso di “operatore per l’organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena” ideato dal Comune di Francavilla Fontana e dalla società di produzione cinematografica Bunker Lab, e attuato dall’Associazione FO.RI.S – Ente di Formazione Accreditato in Regione Puglia.



Il corso, della durata di 900 ore, si terrà a partire dalle metà del mese di ottobre.

I dettagli relativi al corso saranno illustrati in una conferenza stampa convocata mercoledì 25 settembre alle ore 12.00 a Castello Imperiali.

Interverranno:

Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla Fontana;

Domenico Magliola – Assessore alle Attività Produttive;

Angelo Guarini – Presidente Associazione FO.RI.S;

Leonardo Mariggiò – Direttore Associazione FO.RI.S;

Alessandro Contessa – Produttore Bunker Lab;

Simonetta Dello Monaco – Presidente Apulia Film Commission.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.