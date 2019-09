RIFIUTI, ZULLO E MANCA: MA EMILIANO E STEA NON PROVANO VERGOGNA/IMBARAZZO NEL VEDERE IL PREMIO OSCAR MIRREN PULIRE LE STRADE?

Dichiarazione del presidente e del consigliere regionali di Direzione Italia, Ignazio Zullo e Luigi Manca

“Se un premio Oscar, come Helen Mirren, passa le sue giornate in Puglia a pulire le strade e i muretti a secco dai rifiuti e allora il presidente Michele Emiliano e l’assessore all’Ambiente Gianni Stea dovrebbero provare se non vergogna, almeno imbarazzo.

“Le immagini della famosa attrice – quelle che lei stessa ha postato sui suoi social mentre è intenta a togliere rifiuti – stanno facendo il giro del web, la notizia viene riportata dai maggiori siti on line: che bello spot per la Puglia! Certo un’opera davvero meritevole verso l’Ambiente quella della Mirren – per altro già protagonista di spot a favore dell’ambiente proprio nel Salento -, che tutta contenta ci fa sapere che in un’ora, insieme alla sorella, ha pulito un lungo tratto di strada… Ma il problema è che quei rifiuti lungo le strade non ci dovevano essere! Lo abbiamo denunciato più volte, i turisti che hanno partecipato al Cammino Materano sono rimasti più colpiti dai rifiuti lungo le strade che percorrevano che dei paesaggi che ammiravano.

“E così nell’attesa di un Piano Rifiuti… il messaggio del premio Oscar è chiaro: o si danno da fare i pugliesi a pulire le strade oppure se aspettiamo la Regione… campa cavallo!”