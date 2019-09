BRINDISI.Scuola d’arte drammatica della Puglia Talìa.I corsi di recitazione presentati a Palazzo Nervegna

Sabato 28 settembre alle ore 18.30 presso la sala Università del Palazzo Granafei – Nervegna, sito a Brindisi in Via Duomo, la Scuola d’arte drammatica della Puglia Talìa presenta i corsi di recitazione per bambini ed adulti ed in particolare il corso professionale gratuito, con il relativo bando di selezione.

Un’importante rete di partner per la realizzazione del primo corso professionalizzante per attori, interamente finanziato dalla Regione Puglia, capeggiata dall’ente formativo Profeta APS, risultato vincitore dell’avviso pubblico n. 5 FSE/2018 (Nuove figure professionali). Un’importante rete di partner per la realizzazione del primo corso professionalizzante per attori, interamente finanziato dalla Regione Puglia, capeggiata dall’ente formativo Profeta APS, risultato vincitore dell’avviso pubblico n. 5 FSE/2018 (Nuove figure professionali).

La rete a sostegno del progetto formativo “Corso per ATtori e Spettacolo! – CATS!!” (figura professionale di riferimento: Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale) è costituita da: Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Pubblico Pugliese, Ente di gestione del parco naturale regionale “Litorale di Ugento”, Kumanta APS, Associazione Culturale Teatro Menzatì, Ente riserve naturali orientate del “Litorale Tarantino Orientale”, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Soc. coop “Qualcosa di diverso”, Associazione Culturale ed Artistica SMTM. (Scuola per i Mestieri del Teatro del Mediterraneo) – Scuola d’arte drammatica della Puglia “Talìa”, Teatro dell’Argine, Consorzio di gestione della riserva naturale dello stato e area marina protetta di Torre Guaceto, Comune di Brindisi, Soc. coop “Rinascita”, Associazione teatrale “Aleph”, Sudtheatri.

L’evento di presentazione prosegue con l’anteprima del cortometraggio, “La vita di fronte”, realizzato con gli alunni del corso attori anno 2018/2019 e del PON Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico” dell’ISSS Ferdinando Epifanio, con la partecipazione della nota band musicale Boomdabash. Al seguente link è possibile visionare il trailer: https://www.youtube.com/watch? v=vKa1iAF25Qw