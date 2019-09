Romano (Senso Civico) – domani comizio a San Pietro Vernotico

Il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Pino Romano (Senso Civico) ha deciso di parlare direttamente ai suoi concittadini e quindi domani sera – venerdì 27 settembre – alle ore 19.00, in piazza del Popolo – San Pietro Vernotico (BR), terrà un pubblico comizio.



Una decisione che ha suscitato notevole curiosità nel paese, visto che sono davvero tanti gli argomenti in cantiere e Romano certamente intende fornire risposte convincenti, ricostruendo la storia di ogni singolo problema in cui si dibatte San Pietro Vernotico. Il comizio sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina “Pino Romano”