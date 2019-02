brindisi.Corso “COME APRIRE UN ASILO NEL BOSCO: PRINCIPI PEDAGOGICI E STRUMENTI DIDATTICI”

Arci Brindisi e il Salento Fun Park di Mesagne sono lieti di ospitare domenica 17 febbraio 2019 l’incontro

formativo “COME APRIRE UN ASILO NEL BOSCO: PRINCIPI PEDAGOGICI E STRUMENTI DIDATTICI”.



Il relatore sarà Paolo Mai, educatore e fondatore de “L’asilo nel bosco” di Ostia Antica, un progetto

pedagogico rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni che si propone di rispondere ai loro bisogni attraverso una

quotidianità scolastica che si svolge quasi per intero all’aria aperta. Nell’asilo nel bosco la classe, intesa

come spazio chiuso e sempre uguale, scompare e lascia il posto all’ambiente esterno ricco di stimoli. Così

facendo i bambini ‘imparano facendo’ attraverso diverse esperienze che stimolano la curiosità, l’immaginazione, l’autonomia e la creatività. È il modello educativo nato in Danimarca negli anni ’50 e adottato successivamente da molti altri paesi d’Europa, come la Svizzera, l’Austria, il Regno Unito.

Gli incontri formativi e informativi che i maestri e le maestre de “L’asilo nel bosco” portano in giro per

l’Italia sono volti a far conoscere le virtu’ dell’outdoor education e di un modello educativo aperto e

centrato sulle persone e i loro bisogni. L’obiettivo dell’incontro di domenica 17 febbraio sarà quello di

fornire degli strumenti operativi in grado di rendere la scuola e il contesto familiare luoghi dove i bambini possano vivere felicemente insieme agli altri il proprio unico ed irripetibile percorso di crescita. Gli argomenti centrali che verranno trattati sono: gli asili nel bosco in Italia e nel mondo, i principi pedagogici dell’asilo nel bosco, l’organizzazione democratica del progetto e il ruolo delle famiglie, gli strumenti didattici.

Il corso si rivolge particolarmente a genitori, insegnanti, insegnanti di sostegno, pedagoghi, medici,

neuropsichiatri, operatori dell’infanzia, psico-pedagogisti, logopedisti, sociologi, psicomotricisti, psicologi,

educatori, assistenti sociali, studenti, genitori, homeschooler e a tutte le persone interessate ad

approfondire la tematica dell’educazione emozionale e alla felicità.

Il corso si svolgerà presso il Salento Fun Park a Mesagne (BR). https://www.facebook.com/salentofunpark/