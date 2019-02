PUGLIA: ALLA CAMERA PREMIAZIONI ECCELLENZE PUGLIESI, RICCARDO DI MATTEO TRA I PREMIATI

PUGLIA: ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PREMIAZIONI ECCELLENZE PUGLIESI 2019, UN ANDRIESE TRA I PREMIATI RICCARDO DI MATTEO

ROMA, 2 FEBBRAIO – Si e’ svolto il 1 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il Premio Eccellenze Pugliesi.

Un importante evento organizzato dall’associazione OLL MUVI, presieduta da Roberto Pansini , iscritta all’albo delle associazione della Regione Puglia, Pugliesi nel Mondo.L’evento e’ stato possibile grazie anche alla intercessione dell’on.

, eletta nella circoscrizione del Nord e Centro America, l’ha ideato “Excellence Pugliesi 2019”, un’iniziativa per lo svilupo del marketing del territorio per consegnare un riconoscimento esclusivo assegnato a coloro che si sono distinti a livelli nazionale ed internazionale per la loro attività. Tra questi,l’associazione, conosciuta in tutto il Mondo, che promuove le eccellenze pugliesi (promotrice del premio di Eccellenza– svoltosi lo scorso anno ad Andria in collaborazione con il Premio Eccellenza Italiana ideato dalche si svolge a Washington ogni anno -) nominato lo scorso anno Ambasciatore delle eccellenze Italiane in Cina da un comitato governativo di Shangai, Vicepresidente in Italia della Camera di Commercio di Jangxi, consigliere della Camera di CommercioItalia / Repubblica Ceca in Italia. non solo nel settore ”food” ma anche nella tecnologia, turismo, medicale, ”insomma – commenta– il Made in Italy, forte anche del Made in Puglia, a 360 gradi”. Di Matteo e’ inoltre tra i promotori di vari eventi sociali, culturali ed economici del nostro Paese